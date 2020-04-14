İran Kadınlar Futsal Milli Takımı oyuncusu AFC'nin koronavirüse karşı başlattığı kampanyaya katıldı

AFC web sitesinde paylaşılan ve korona ile mücadele kampanyasına katılan önde gelen Asya futsal oyuncularının yer aldığı bir video paylaştı. İran'dan Feriştah Kerimi'nin yanı sıra Güney Koreli futsal oyuncusu Lee Choung-yong ve Bahreynli oyuncu Mehdi el-Hamidan gibi yıldız futsal oyuncularının yer aldığı videoda bu oyuncular, korona ve sağlık ilkelerine riayet etme meselesi hakkında konuşuyor.

Kerimi videoda şöyle konuşuyor: 'Dünyada tüm insanlar ilk defa bu zor koşullarla karşılaşmış ve endişelenmektedir. Sizden ellerinizi yıkamanızı istiyorum. Diğer insanlardan uzak durun ve evde kalın. Bu şekilde kendimize ve sevdiğimiz insanlara olduğu kadar toplumdaki tüm insanlara da yardımcı olabiliriz.'

Kerimi, virüsün daha çabuk zamanda yenileceğini ve insanların tekrar barış içinde yaşamasını umduğunu ifade ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 683'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 74 bin 877'ye yükseldiğini, 48 bin 129 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.