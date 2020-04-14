Tahran ve Seul belediye başkanları arasında videolu görüşme

Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, Seul Belediye Başkanı Park Woon-soon ile görüşmesinde İran'da ilk günlerde yaşanan zor koşulların artık olmadığını ve bazı şehirlerde korona kaynaklı hasta ve ölü sayısının büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Azadi Kulesi'nde korona ile ilgili diğer ülkelerle dayanışma amacıyla bir videomapping yapılarak diğer ülkeler tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Hanaçi, Güney Kore ve Seul'e korona krizi ile mücadelede İran'a yardımları için teşekkür ederek, Seul Belediye Başkanı'nı Tahran'ın Büyükşehirler Zirvesi'nde ve ayrıca Güney Kore hükümeti nezdinde korona ve amabrgo virüsü ile mücadeledeki mesajını dünya toplumuna iletmeye çağırdı.

Seul Belediye Başkanı Park da bu video görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'a uygulanan ambargolardan kaynaklı koşulların farkında olduğunu ve Tahran'ı bu konuda desteklemek için çaba harcadıklarını belirtti.