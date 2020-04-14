Nahçıvan'da koronavirüs ile mücadele durumu ele alındı

Novruzov bu telefon görüşmesinde Nahçıvan'daki koronavirüs salgını sonucu ortaya çıkan son durum ve yapılan eylemler hakkında bilgi vererek, durumun kontrol altında olduğunu ve bununla ilgili tedavi merkezlerinin tahsis edildiğini kaydetti.

'Bu alandaki gerekli kalemler, salgının baş göstermesinden önce İran tarafından sağlanmış ve yeterli miktarda malzeme mevcuttur. Her hangi bir eksikliğin olmayacağı gibi bir eksikliğin ortaya çıkması halinde, bununla ilgili bilgi verilecektir' diyen Novruzov, İran'da korona tanı kitlerinin üretimi ile ilgili haberleri takip ettiklerini ve tanı kitlerinin seri üretim aşamasına gelmesi takdirde alım siparişi vereceklerini sözlerine ekledi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İranlı bilim adamları ve uzmanlarının korona hastalığı teşhis kitleri üretimindeki başarısı hakkında bilgi vererek, yakında ek haberlerin açıklanacağını kaydetti.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sağlık sektörü yetkililerine çabalarından dolayı teşekkür eden Hüseyni, İran'ın Nahçıvan’a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Nahçivan resmi kaynaklarına göre, bu bölgede koronaya yakalanan bir hastanın hastaneden taburcu edildiği ve bir kişinin hayatını yitirdiği, 71 kişinin ise korona yakalandığı açıklandı.