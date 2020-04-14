Rusya, ABD yaptırımlarını insanlık dışı ve yasa dışı olarak nitelendirdi

Basın toplantısında konuşan Lavrov, ‘ABD'nin tek taraflı yaptırımları, yasa dışı ve insanlık dışıdır ve korona salgınına karşı etkili bir mücadeleyi önlemektedir’ dedi.

Tek taraflı yaptırımların kaldırılması ve bunların kaldırılması için nihai bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyleyen Lavrov, ‘Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nde yaptırımlar konusu göz ardı edilmemelidir’ diye belirtti.

İran, Venezuela, Suriye ve Küba'ya karşı tek taraflı yaptırımların korona salgınına karşı mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydeden Rus yetkili, Çinli bir işveren tarafından Latin Amerika ülkelerine tıbbi malzeme ve tıbbi ekipman gönderilmesini örnek göstererek, bu işverenin yardımlarının Küba'ya ualştırılmasını ABD'nin engellediğini dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Küba'ya karşı propaganda kampanyasını da eleştirerek, 'Kübalı doktorları korona salgını sırasında 60 ülkeye yardım etti, ancak Amerika Birleşik Devletleri onları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bu davranış ve politikalar ABD gibi büyük bir ülkeye yakışmıyor’ diye ekledi.