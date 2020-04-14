İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 48 bin 129'a ulaştı

Dünden bu yana 1574 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 98’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 683'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 74 bin 877'ye yükseldiğini, 48 bin 129 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 691 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduklarını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 95 teşhis laboratuvarında 287 bin 359 korovavirüs tanı testinin gerçekleştirildiğine işaret eden Cihanpur, ‘Bugünün iyi haber, uzun bir süre sonra covid-19 ölüm syısı 24 saat içinde yüz kişiden az olmasıdır ve insanların gereksiz trafiğini azaltarak, sosyal mesafe ilkelerini gözeterek ve önümüzdeki günler ve haftalarda insanları evde kalarak Allah'ın yardımıyla ülkedeki korona salgınını yenebiliriz’ diye ekledi.