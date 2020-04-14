Çelik külçe üretim kapasitesi yıllık 3.2 milyon ton artacak

İran Maden ve Mineral Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu İMİDRO'nun yayınladığı verilere göre, 4 büyük demir çelik projesinin toplam 793 milyon dolarla üretime geçeceği açıklandı. Bunlar Neyriz, Şadgan, Miyane ve Kainat çelik birimleri adı ile açılacak.

Neyriz'deki fabrikaya 253 milyon dolar yatırım yapılacağı, diğer 3 birim için ise 180'er milyon dolar yatırım tahsis edileceği belirtildi.

Öte yandan geçen yıl ülkede 25 milyon ton çelik üretiminin yapıldığı ve bu miktarın bu yıl sonu 30 milyon tonu aşacağının öngörüldüğü ifade edildi.

İran halihazırda dünyanın en iyi 10 çelik üreticisi ülkesinden biri olmasına rağmen, dünya 7.'si olması için projeler hayata geçirmektedir.