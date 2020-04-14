Güneybatı Asya bölgesinin en büyük maske üretim fabrikası İran'da faaliyete başladı

Fabrikanın günlük 3 milyon adet solunum maskesi ile 100 bin adet N95 model tıbbi maske üreterek ülkede tıbbi maske üretimini 4 kat artırması bekleniyor.

Güneybatı Asya bölgesindeki en büyük maske üretim tesisinin açılması ile birlikte İran'da maske üretim kapasitesi, korona salgını öncesi döneme kıyasla dört katına çıkacak

90 milyar Tümen üzerinde bir yatırımla faaliyete başlayan bu fabrika sayesinde 400 kişiye doğrudan, 900 kişiye ise dolaylı olarak istihdam imkanı sağlayacak.

İştihard Organize Sanayi Bölgesi, 2 binden fazla sanayi ve üretim birimiyle İran'ın en büyük organize sanayi bölgesidir.