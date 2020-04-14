Kyoto Belediye Başkanı koronalı koşullarda İran'a ambargo uygulanmasının kaygı verici olduğnuu söyledi

Kodakawa'nın Şiraz Belediye Başkanı Haydar İskenderpur'a hitaben mesajında, 'Sizin korona salgını koşullarında ambargoların kaldırılması talebi ile ilgili mektubunuzu aldım. Medya aracılığıyla da İran'ın korona virüsün yayılmasından kaynaklanan durumu hakkında bilgi edindim ve bu durumdan çok endişe duyuyorum. Ayrıca gece gündüz demeden ve yorulmaksızın hastaların tedavisi için çalışan tüm insanlara saygılarımı iletmek istiyorum' ifadesini kullandı.

Kyoto'da da her geçen gün hasta sayısının artış gösterdiğine işaret eden Kodakawa, 'Durumun ne hal alacağını öngörmek imkansız, ancak biz vatandaşlarımızın hayatlarının kurtarılması ve sağlık sisteminin çökmemesi için elimizden geleni yapacağız' diye belirtti.

'Şiraz Belediye Başkanı'nın İran vatandaşlarının bu zor koşullarda yeterli cihazları alamadıkları yönündeki mektupu ile ilgili olarak, vatandaşlara bu durumda derinden başsağlığı diliyor ve sizin bu durumun atlatılması için çok çalıştığınızı biliyorum. Tamamen Şiraz halkının yanındayım' diyen Kyoto Belediye Başkanı, 'Gelin birlikte korona savaşına çıkarak onu bir an önce kontrol altına alalım ki bütün dünya halkı her hangi bir endişe ve korkuya kapılmadan yeniden normal hayatlarına dönebilsin' diye ekledi.

Şiraz Belediye Başkanı İskenderpur 11 Mart günü kardeş şehir belediye başkanları ile uluslararası örgütlerin genel sekreterlerine gönderdiği ayrı ayrı mektuplarda, onları İran'a karşı uygulanan acımasız yaptırımların kaldırılması için destek sunmalarını istemişti.