İran'da 3 bilgi tabanlı şirket, korona antikorunu üretmek için faaliyet göstermektedir

Televizyonda katıldığı bir programda konuşan Kanii, koronavirüs salgını ile ilgili mücadele alanında yaplan faaliyetlere değinerek, ' immünoglobulin (IVIg) üretimi ile ilgili olarak 2 bilgi tabanlı şirketimizin bu alanda faaliyete başladğını ve diğer bir firmanın da bu konuda hazırlıkları olduğunu söyletebilirim' diye belirtti.

'Bu da İran'da immünoglobulin üretimi kararını verdiğimizi ve 3 bilgi tabanlı şirketin üretim için çalıştığı anlamına gelmektedir diyen İran Korona ile Mücadele Bilim Komitesi Başkanı Mustafa Kanii, 'Başka bir deyişle biz immünoglobulin denilen koronaya özel antikoru üretmeye yaklaşmış durumdyız' diye ekledi.