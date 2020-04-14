Zarif: Korona ABD'ye yaptırım alışkanlığını bırakması için bir fırsattı

ABD'nin yaptırımlarına rağmen, İran'ın insan ve bilimsel kaynakları ile yurt dışındaki yabancı dostları sayesinde, koronavirüs salgınıyla mücadelede çarpıcı şekilde ilerlediğine işaret eden Zarif, ‘Koronavirüs, ABD’ye yaptırım bağımlılığından vazgeçmek için bir fırsatı sundu, ancak bunun yerine halkımızda kötü bir şekilde anılacak’ diye ekledi.

Zarif daha önce de twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İran zengin insani ve doğal kaynaklara sahip. Biz Trump'ın yaptırım uyguladığı kaynaklardan solunum cihazı almak mecburiyetinde değiliz ve onun sadakasına ihtiyacımız yoktur. Ondan istediğimiz, petrol ve diğer ürünlerimizi satmamızı, ihtiyaçlarımızı karşılamamızı ve gelirimizi engellememesidir' demişti.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 585'e, bu hastalığa yakalananların sayısının 73 bin 303'e yükseldiğini, 45 bin 983 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.