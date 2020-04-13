ABD emperyalizmi insani toplum için koronadan daha tehlikeli bir virüs

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüşen Ruhani, ‘İran ve Venezuela, dayanışma ve işbirliği içinde ABD'nin istilacı ve eski virüsüne karşı yıllardır direnmişlerdir’ diye konuştu.

İran'ın koronavirüs ile ilgili plan ve eylemlerine, test kitleri ile ülkemizin hastane ve tıbbi malzeme ve tesisleri alanındaki diğer gerekli ürün ve kabiliyetlerine ve araştırma ve üretim alanında elde ettiği başarılara değinen Ruhani, 'Koronavirüs ile mücadeledeki deneyimlerimizi dost ülke Venezuela ile paylaşmaya hazırız‘ diye belirtti.

OPEC Plus zirvesinde atılan adımlardan övgüyle bahseden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘Üretimi azaltmak ve fiyatları dengeli bir duruma geri döndürmek için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz’ değerendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birliğinin devam etmesi gerektiğini ve İran ile Venezuela yetkililerinin iki ülkenin birbirine yardım edebilmesi için birlikte çalışması gerektiğini belirten Ruhani, ‘İki ülke arasındaki iş birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi, kesinlikle iki büyük ülkeye fayda sağlayacaktır’ ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca ABD'nin İran ile Venezuela'nın petrol üretimine karşı acımasızca ve yasa dışı ambargo uygulamasını uluslararası kurallara ve insani ilkelere aykırı olarak nitelendirdi.

İran ve Venezuela emperyalizmle savaşmak için her zaman aynı cephede

Venezüela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, İran'ın koronavirüsle mücadeledeki başarısını övdü ve ‘İran ve Venezuela, emperyalizme karşı mücadelelerinde her zaman birleşti’ dedi.

"Bugün, tüm dünya ülkeleri koronavirüsle mücadelede ortak bir cephededir ve bu virüsün üstesinden gelmek zor bir iş olduğu için çok çaba ve iş birliği gerektirir’ diyen Venezuela Cumhurbaşkanı, İran'ın koronavirüsle mücadeledeki deneyimini kullanmak istediklerini belirterek, bu konuda iki ülke sağlık bakanlarının video konferans düzenlemesi çağrısında bulundu.

OPEC Plus zirvesine de atıfta bulunarak, küresel petrol piyasasında istikrarı sağlamak için anlaşmanın uygulanacağına dair umutları dile getiren Maduro, ‘Özgür ülkelerin ilerlemesini önlemek için yoğun çabalara rağmen, ABD başarılı olamadı’ diye ekledi.