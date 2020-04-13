Bu yıl 250 su, elektrik ve atık su projesi faaliyete başlayacak

İRNA’ya konuşan Erdekaniyan, bu yıl (20 Mart 2020 - 20 Mart 2021 arası) ülkenin çeşitli illerinde 9 büyük barajın faaliyete geçeceğini, diğer 9 büyük barajın su birikimine başlayacağını, sulama ve drenaj şebekesi çalışmalarının ise 45 bin dönümlük tarım arazisinde yapılacağını ifade etti.

20 su ve kanalizasyon arıtma tesisinin açılacağına işaret eden İranlı Bakan, bu sayede 1.400 köyde 700 bin köylüye sürdürülebilir su sağlanacağını duyurdu.

Elektrik sektöründe toplam kapasitesi 2.100 MW olan 12 termik santralin ve yenilenebilir enerji ile birkaç yüz MW'lık elektriğin yanı sıra 1.900 kilometrelik güç iletim hatlarının açılacağına dikkati çeken Erdekaniyan, birkaç küçük ölçekli santralin operasyonel hale geleceğini sözlerine ekledi.