Avrupa'da korona sağlık hizmetleri 150 avro, ABD'de 200 dolar; İran'da ise ücretsiz

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Tebrizi, İran'ın kırsal ve göçebe nüfusunda koronavirüs hastalığını önlemek için düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada, ’Sağlık Bakanlığı, çalışmalarının ilk günlerinde ulusal seferberlik çerçevesinde faaliyetine başlayarak, 6 ana çalışma gerçekleştirdi’ dedi.

Tebrizi, telefonla psikolojik danışma, seçilen anti-korona merkezlerinin kurulması, aile üyelerinin telefon taraması ve Koronayı Yeneceğiz Kampanyası'nın Sağlık Bakanlığı Ulusal Seferbelik Komitesi'nin yaptığı işlerden bazıları olduğuna değinerek, 'Kırsal ve göçebe nüfusta telefon danışmanlığı, koronavirüs özel birimlere bireysel önleme ve rehberlik konularının eğitimi hakkında kapsamlı bilgi verildi’ diye belirtti.

Tebrizi, ‘Şimdiye kadar ülkede sağlık taramasından geçirilen 70 milyon kişiden 25 bini, seçilen merkezlere tanıtıldı’ diye ekledi.