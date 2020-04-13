Bazergan sınırından mal ithalatında %38 azalma

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Sadık Namdar, geçen yıl bu sınırdan ülkeye ithal edilen malların değerinin bir önceki yıla göre göre %41 artışla 637 milyon 995 bin dolara ulaştığını açıkladı.

Namdar, ’Geçtiğimiz yıl boyunca çeşitli endüstriyel makine, MDF, muz, boya, metal iskelet, çeşitli bant ve boya, elektrik jeneratörü, kumaş, yedek parça ülkeye ithal edildi’ diyerek, ’Bu gümkrükten geçen yıl yayınlanan beyannamelerin sayısı da bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artışla 14 bin 970 olarak gerçekleşti' dedi.

İran'ın toplam sınır kapılarının yaklaşık dörtte biri Batı Azerbaycan'da bulunmaktadır. Türkiye sınırındaki Maku ilçesine bağlı Bazergan, Hoy ilçesindeki Razı sınır kapısı ve Urmiye ilçesinde yer alan Sero sınır kapısı Türkiye ile ortak sınır kapıları oluştururken, Nahçıvan sınırında Poldeşt ilçesine bağlı Sanem Bulağı ile Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde Temerçin sınır kapısı yer almaktadır.

Bazergan, Batı Azerbaycan'da 24 saat aktif olan tek İran-Türkiye sınır kapısı olarak İran'ın Avrupa ülkelerine giriş kapısı sayılmaktadır. Batı Azerbaycan'ın kuzeybatısında Maku kentine bağlı Bazergan şehrine bir kilometre uzaklıktadır.

Bazergan Sınır Kapısı 1926 yılında açılmış olup İran ile Türkiye arasındaki 24 saat hizmet veren tek uluslararası sınır kapısıdır. Batı Azerbaycan ili, Türkiye, Irak ve Nahçıvan ile 967 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.