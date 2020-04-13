Karadağ'dan İran'a korona için başsağlığı

Milo Djukanovic, tarafından yayınlanan ve Karadağ Radyo Televizyonu ve Pubida ile Viysti gibi çok satan gazetelerde geniş yankı bulan bu mesajda, 'Kuşkusuz dünya çağdaş tarihindeki en büyük sorunla karşı karşıya kalmış ve bu sorunun sonuçları, bütün ülkelerde kendini göstermiştir' ifadesine yer verdi.

Karadağ Cumhurbaşkanı mesajının devamında, 'Umarız hükümetlerin eylemleri ve korona ile mücadelede ön cephede yer alan sağlıkçıların fedarkarlığı ile salgın bir an önce durdurulur ve insanların hayatları kurtarılır' diye ekledi.

Karadağ medyasında yayınlanan haberlere göre bu ülkede, korona hastalığına yakalanan kişi sayısı gittikçe artmakta ve 7 binden fazla Karadağlı, tıbbi bakımdan geçmektedir.

17 Mart'ta Karadağ'da baş gösteren korona salgınından şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin iyileştiği açıklandı.