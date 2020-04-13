İran ve Türkiye Dışişleri Bakanları, Afganistan'ı görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zarif ile Çavuşoğlu arasında yapılan telefon görüşmesinde, başta barış süreci olmak üzere Afganistan'daki son gelişmeler ve siyasi kriz masaya yatırıldı.

İran ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki yapılan görüşmede, bölge ve dünyada koronavirüsün yayılması ve bununla toplu mücadele yolları da değerlendirildi.

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed Abdürrahman Al Sani ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Zarif, Katarlı mevkidaşıyla başta barış süreci olmak üzere Afganistan'daki son gelişmeler ve siyasi kriz konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İran ve Katar dışişleri bakanları arasındaki yapılan görüşmede, bölge ve dünyada koronavirüsü salgınının yayılması ve bununla mücadele konusundaki iş birliği konuşuldu.

Zarif dün de Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Etmer ile telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Afganistan'daki çeşitli gruplar arasında birlik ile ülkede barış ve istikrarın sağlanması ve İran-Afganistan iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zarif geçen hafta da Eşref Gani ve Abdullah Abdullah ile yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerdeki önemli konuların yanı sıra, Afganistan'daki son siyasi durum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ortaya çıkan anlaşmazlıklar, barış görüşmeleri, Afgan gruplar arasındaki görüşmeler ve koronavirüs ile mücadelede ikili iş birliği gibi konuları masaya yatırmıştı.

Öte yandan Zarif dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan’daki siyasi krizin çözülmesi ve bu ülkede barış sürecinin sürüdürülmesi için İran’ın sürdürdüğü diplomatik çalışmalara değinerek, Eşref Gani, Abdullah Abdullah ve Hanif Etmer dahil Afganistanlı üst düzey yetkililerle yaptığı telefon görüşmelerinden ayrıntıları BM Genel Sekreteri Guterres ile paylaştı.