Reşt, İRNA- Geçen yıl 12 Ekim'de başlayan kemikli balıkları avlanma süresi, 12 Nisan günü sona erdi. Gilan ilinde Astara'dan Çabukser'e kadar 300 kilometrelik hat boyunca 3700 avcı geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi
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Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Reşt, İRNA- Geçen yıl 12 Ekim'de başlayan kemikli balıkları avlanma süresi, 12 Nisan günü sona…
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Badem ağacı çiçeklerinden kareler
Senendec, İRNA- Görüntülerde İran'ın Kurdistan ilinin merkezi Senendec'te badem ağaçlarının…
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Ferîdüddin Attâr Ulusal Günü'nden kareler
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Karadağ'dan İran'a korona için başsağlığı
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 45 bin 983'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Nazenin Zağeri'nin izin süresi 19 Nisan'a kadar uzatıldı
Tahrn, İRNA- İran'da milli güvenliğe karşı suç işlediği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıla…
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İran'da korona hastalarına özgü sağlık kontrolü ve solunum cihazı üretildi
Tahran, İRNA- Tahran Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Fakültesi araştırmacıları,…
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