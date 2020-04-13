13 Nis 2020 18:49
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News Code: 83749277
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Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler

Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler

Reşt, İRNA- Geçen yıl 12 Ekim'de başlayan kemikli balıkları avlanma süresi, 12 Nisan günü sona erdi. Gilan ilinde Astara'dan Çabukser'e kadar 300 kilometrelik hat boyunca 3700 avcı geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi

Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler
Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler

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