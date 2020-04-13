İran'dan yurt dışına 600 milyon dolarlık bilgi tabanlı ürün ihracatı

Şu ana kadar 450'den afzla bilgi tabanlı şirketin ürünlerini diğer ülkelere ihraç ettiklerine değinen Estiri, bu ürünlerin büyük bölümünün ilaç ve tıbbi malzemelerden oluştuğunu ve bütün aşamalarda yerli imkanlarla üretilerek yüksek kalite nedeniyle uluslararası pazarlarda satıldığını belirtti.

İran'daki bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetlerini sebebşyle ihracat pazarlarının iyi konumda olduğuna işaret eden Estiri, 'Bu yıl korona ve yaptırım engeline rağmen, piyasadaki yerimizi ve çıtamızı yükseltmeyi hedeliyoruz' ifdesini kullandı.

Orta Asya ve komşu ülke piyasalarını merceklerine aldıklarının altını çizen İranlı yetkili, 'Bu piyasalarda da İran ürünlerinin payını çoğaltmak istiyoruz. Bunun için de en iyi yöntem, ürettiğimiz ürünlerin dünyaca ünlü markalar seviyesinde olmasıdır' diye ekledi.