İran'da korona hastalarına özgü sağlık kontrolü ve solunum cihazı üretildi

Ayrıca Emirkebir Üniversitesi de bugün PO-MED 19 unvanlı parmak izli pulse oksimetre cihazının tanıtımını yaptı.

Bu cihaz, bireyin parmak izinden elde ettiği veriler sayesinde kişinin kalp atışı ve kan akışı oksijen oranı hakkında yararlı bilgiler sunabilir.

Ancak bu cihazın kullanımı, kişiye korona hastalığına yakalnıp yakalanmadığına dair yüzde yüzde garanti vermiyor. Buna rağmen SPO2 adedinin 95 üzerinde olması durumunda kişinin solunum sisteminde özel bir sorunun oluşmadığı anlamına gelmektedir. Oksijen 94'ün altına inmesi takdirde bireyin akciğerleri ile ilgili durumunun daha net incelenmesi için ilk uyarı niteliğinde olabilir.

İranlı uzman ve mühendislerin 3 yıllık çalışmaları ve araştırmaları ile yüzlerce klinik test yapılması sonucu üetilen ve gerekli standartları elde eden bu ürün, ülkemizin cihaz ihtiyacının bir bölümünü karşılayabilir.