Keşif faaliyetlerinin geliştirilmesiyle İran'ın mineral rezervleri 1.1 milyar tona yükseldi

Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti dönemindeki maden çıkarım faaliyetleri hacmi (bu dönemde 250 bin kilometre kareden 270 bin kilometrekareye yükseldi), daha önceki ve hatta İslami Devrim'den önceki dönemle kıyas edilemeyecek durumdadır.

Uygulanan keşif ve çıkarım programlarının sonucunda, yeni maden rezervleri keşfedilmekte ve altın, kömür, demir cevheri vb. dahil olmak üzere sekiz mineral üzerinde yapılan incelemeye göre, bu madenlerin toplam rezerv miktarının 1 milyar 189 milyon tondan fazla olduğu görülmektedir.

İran Maden ve Mineral Sanayi Geliştirme ve Yenileme Kurumu IMIDRO'nun resmi istatistikleri, maden arama çıkarma projelerinin uygulanması sonucu son yıllarda 42 ton altın rezervinin tespit edildiği ve toplam altın rezervinin 294 tona arttığı ifade edilmektedir.

Günümüzde ülkenin çelik üreticileri, 500 milyon ton yeni rezervin keşfedilmesine yol açan kalkınma projeleri ve inşaat birimleri uygulayarak demir cevheri tedariği konusunda endişeli olmalarına karşın, demir cevheri rezevr miktarı 2 milyar 650 milyon ton olan önceki miktardan şimdi 3 milyar 150 milyon tona ulaşmıştır.

Şu anda IMIDRO 650 bin metrekarelik alanda bir araştırma yapmayı planlıyor. Bundan 270 bin kilometrekare üzerindeki arama ve çıkarma faaliyetleri yapılmış ve geri kalan kısım üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. 2021 yılına kadar bu arama çıkarma faaliyetlerinin sonuç vermesi ve değerli bir iş çıkarması beklenmektedir.