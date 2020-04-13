Buşehr Nükleer Santrali yıllık 7 milyar 200 milyon kilovatsaat elektrik üretmektedir

Buşeht Nükleer Santrali'nin geçen yıl Wano Nükleer Santralleri uzmanlarının denetleme ve değerlendirmesinden başarılı çıktığına değinen Benazade, bunun önemli bir kazanım olarak santralde çalışan personelin uzmanlık, güç ve sorumluluk hissinin göstergesi olduğunu söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Benazade, 'Buşehr Nükleer Santrali dünyanın gelişmiş nükleer santrallerine paralel olarak ürekli UAEK ile Dünya Nükleer Santraller Kullanıcıları Derneği uzmanları tarafından denetlenmekte ve değerlendirilmektedir' dedi.

'Buşehr Nükleer Santrali çalışanlarının örnek sorumluluk duygusu ile son aylarda ortaya çıkan koronavirüs koşullarında aralıksız şekilde elektrik ağ ile düzenlenen program uyarınca elektrik üretimine devam ederek, elektrik üretimi ve santralin görevlerinin ifası açısından her hangi aksamanın yaşanmamasını sağladı' diyen Benazade, 'Buşehr Nükleer Santrali programlar çerçevesinde 300 gün boyunca 7 milyar 200 milyon kilovatsaat elektrik ürettikten sonra dünden itibaren reaktörünün yakıtının değiştirilmesi amacıyla santralin faaliyet durdurulu. Yakıt değiştirme sırasında, santral reaktörünün nükleer yakıtının üçte biri, yeni yakıtla değiştirilecek' değerlendirmesinde bulundu.

Benazade, 'Buşehr Nükleer Santrali şimdiye kadar 43 milyar kilovatsaat elektrik üretmeti başarark, başta Buşehr olmak üzere sıcak emvsimlerde İran elektrik ağının sürekliliği açısından önemli rol oynamıştır. Santral her yıl 10 ay elektrik üretiminden sonra 2 ay boyunca yakıt değişimi ve yarı temel onarımların yapılması amacıyla faaliyetlerini durdururu' diye ekledi.