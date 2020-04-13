Merkezi iline 1 milyar 560 milyon dolar yabancı yatırım

İRNA muhabirine röportaj veren Mirzahani, son 40 yılda Merkezi ilinde toplam 3 milyar 14 milyon dolar yabancı yatırım yapıldığına dikkati çekerek, en çok yatırım miktarının geçtiğimiz yılda gerçekleştiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl yapılan yabancı yatırımın 18 milyon dolar olan bir önceki yıla göre büyük artış yakaladığına değinen Mirzahani, 'Son bir yıldaki yabancı yatırım, enerji, sanayi ve turizm sektörlerinde 6 proje çerçevesinde yapıldı. Yabancı yatırım, üretimle birlikte istihdamı arttırması nedeniyle Merkezi ili yetkilileri için önem arzetmektedir' diye konuştu.

1 milyon 414 bin nüfusu ile Merkezi ili, başkent Tahran'ın güneybatısında yer almakta ve İran'ın en büyük sanayi ve ekonomi merkezlerindne biridir.