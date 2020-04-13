Türkiye’den gelen 895 yolcu sağlık kontolünden geçti

Batı Azerbaycan Koronavirüsle Mücadele İl Komitesi 29. Toplantısı’nda konuşan Ağazade, geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ülkeye giriş yapan 960 yolcudan 895'inin üzerinde korona testinin yapıldığını açıklandı.

Bu kişilere yapılan test sonucunda 28 kişinin testinin pozitif çıkttığını duyuran Ağazadeh, bunlardan sadece 4’ünün Batı Azerbaycan’da yaşadığını, geri kalan 24 kişinin başka illerde ikamet ettiğini ifade etti.

Bu kişilerin kişisel bilgilerinin sağlık sitesinde kaydedildiğini kaydeden Ağazade, onlar üzerinde tamamlayıcı eylemlerin yapılması için bilgilerinin ikametgahlarına yakın sağlık merkezlerine bildirildiğini söyledi.

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