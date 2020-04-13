Zarif ile Guterres arasında son 24 saatte ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti

BM Genel Sekreteri'nin Yemen'de ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarını desteklediklerini açıklayan Zarif, Yemen krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve sürdürülebilir bir ateşkesin siyasi bir çözümün başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Afganistan’daki siyasi krizin çözülmesi ve bu ülkede barış sürecinin sürüdürülmesi için İran’ın sürdürdüğü diplomatik çalışmalara değinen Zarif, Eşref Gani, Abdullah Abdullah ve Hanif Etmer dahil Afganistanlı üst düzey yetkililerler yaptığı telefon görüşmelerinden ayrıntıları BM Genel Sekreteri Guterres ile paylaştı.

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