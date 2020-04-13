13 Nis 2020 09:27
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News Code: 83748541
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Zarif ile Guterres arasında son 24 saatte ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti

Zarif ile Guterres arasında son 24 saatte ikinci telefon görüşmesi gerçekleşti

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM tarafından Yemen'de ateşkesin devam etmesi için yapılan uygulamalar hakkında telefonda görüştü.

BM Genel Sekreteri'nin Yemen'de ateşkesin sağlanması yönündeki çabalarını desteklediklerini açıklayan Zarif, Yemen krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve sürdürülebilir bir ateşkesin siyasi bir çözümün başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Afganistan’daki siyasi krizin çözülmesi ve bu ülkede barış sürecinin sürüdürülmesi için İran’ın sürdürdüğü diplomatik çalışmalara değinen Zarif, Eşref Gani, Abdullah Abdullah ve Hanif Etmer dahil Afganistanlı üst düzey yetkililerler yaptığı telefon görüşmelerinden ayrıntıları BM Genel Sekreteri Guterres ile paylaştı.

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