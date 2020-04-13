ABD'nin yaptırımları, koronavirüsün “beşinci kolu”dur

İran’ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kısacası, koronavirüs ile ortak mücadelemizde yaptırımlar, cephemizi içimizden düşmanın lehine zayıflatarak aynen beşinci kol gibi davranmakta ve bu da sadece ihanettir.

Ambargolar İran'ın koronavirüsle mücadele gücünü engellemektedir. İran koronavirüsü salgınının en kötülerinden birini yaşarken, ABD yetkililerinin de dediği gibi bir ülkeye karşı uygulanan bu en ağır ambargolar, şiddetle İran’ın hastaların teşhisi ile tedavisi ve salgını etkin şekilde önleme çalışmaları önünde büyük engeller çıkarmaktadır.

Oysa İran’ın tıbbi tesisleri, doktorları ve hemşireleri dünyanın en iyileri arasında yer alıyor ve ülkenin virüsü yenmeye yönelik ulusal çabalarının profesyonel niteliği, defalarca Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmiş ve dile getirilmiştir.

Her ülkenin tam ve özgürcesine bu hastalığın kontrol altına alınması için kendi kaynaklarını kullanabilmesi zorunludur ve bu da bankacılık, sigorta, ulaşım, tıp, sanayi, enerji, ithalat ve ihracat vb. alanlarda uygulanan bütün yaptırımların derhal ortadan kaldırılmaması durumunda imkansızdır.'

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