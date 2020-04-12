Zarif, Afganistan'daki farklı gruplar arasında birliğe vurgu yaptı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Zarif'in Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Hanif Etmer ile telefonda görüştüğü açıklandı.

Zarif bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Afganistan'daki çeşitli gruplar arasında birlik ile ülkede barış ve istikrarın sağlanması ve İran-Afganistan iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zarif geçen hafta da Eşref Gani ve Abdullah Abdullah ile yaptığı ayrı ayrı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerdeki önemli konuların yanı sıra, Afganistan'daki son siyasi durum, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana ortaya çıkan anlaşmazlıklar, barış görüşmeleri, Afgan gruplar arasındaki görüşmeler ve koronavirüs ile mücadelede ikili iş birliği gibi konuları masaya yatırmıştı.

Zarif bu görüşmelerde Afganistan'daki barış ve ulusal uzlaşma sürecinde bu ülke Anayasası'na dayalı siyasi yapıların temeli oluşturduğuna dikkati çekerek, Afganistan Anayasası çerçevesinde tüm Afgan siyasi gruplarının katılımıyla gerçekleşen barış sürecine İran'ın destek verdiğini duyurdu.

Gani ile Abdullah da İran'a Afganistan'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, İran'ın Afganistan'ın siyasi sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya hazır olmayı duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediler.