Cihangiri: İran'ın benzin üretme gücü yaptırımları engelledi

Yeni Tarım Cihadı Bakanı Kazım Havazi'nin tanıtım töreninde konuşan Cihangiri, ABD'nin İran halkına yönelik baskıcı ve acımaız ambargolar dahil zorluklar çıkarttığına değinerek, ‘ABD, İran halkına yönelik baskı yapmak için elinde olan tüm kapasitesini kullıyor. İran'ın gelir ve bankacılık sistemini hapsettikten sonra şimdi de bizden yardım istersen sana yardım ederiz diyorlar’ açıklamasında bulundu.

ABD'nin yaptırımları temel malları bile kapsıyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri konuşmasının devamında, ’Amerikalıların iddialarının aksine, yaptırımlar temel malları bile içeriyor. Bununla birlikte, onların ambargolarının buğday gibi bazı temel ürünlerin alımı için sorun oluşturmasa da buğday ve diğer temel malların alınabilmesi için para ödemeliyiz. Banka aracılığıyla para transferi işlemi ise yaptırımlar nedeniyle yapılamıyor’ diye ekledi.

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