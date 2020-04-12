Korona İran'da 117 can daha aldı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 474'e, hastalığa yakalananların sayısının ise 71 bin 686'ya yükseldiğini, 43 bin 894 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 930 kişinin kritik durumda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1657 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 117’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 263 bin 388 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.