Dünya Kiliseler Konseyi, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi

Kültür ve İslami İrşat Kurumu'nca yapılan açıklamaya göre, dünya çapında birkaç kilise kuruluşu, Türkman'ın isteği üzerine ABD Başkanı Trump'a hitaben bir mektup yazarak ABD'nin İran halkına karşı ambargolarını kaldırmasını istedi.

Mektupta şu ifadeler kullanıldı:

'İran sağlık sistemi Mayıs 2019'dan beri başlayan ve İran'ı ekonomik oalrak kuşatan ABD'nin tek taraflı yaptırımlarından dolayı zor ve acı durumdadır.

Bu koşullar asla korona krizi öncesindeki cezalandırma politikalarının devam ettirilmesi için uygun değildir. Şimdi korona salgınını kontrol etmek, zarar gören halkı korumak ve ortak düşman olan koronyı yenmek için uluslararası dayanışma ve işbirliği zamanıdır.'