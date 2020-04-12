Türkiye dahil komşularla ticaret devam ediyor

İran Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Sözcü Latifi yaptığı açıklamada, Türkiye ile ticaret ve mal alışverişinin Razi Gümrük Kapısı üzernden demiryolu hattı kullanılarak gerçekleştirildiğini, Sarısu Sınır Çarşısı'nın yakında faaliyete geçeceğini ve Bazergan Sınır Kapısı'nın tekrar açılarak kara yoluyla ihracatın yeniden başlaması için Türk tarafıyla görüşmelerin en üst düzeyde sürdürüldüğünü belirtti.

İran'ın Ermenistan ile olan ticari sınırları durumu hakkında da bilgi veren Latifi, 'Durum elverişli koşullara yaklaşıyor. Nurduz sınırındaki faaliyetler geçtiğimiz haftadan başladı ve bir önceki aya göre önemli bir değişikliğe tanık olduk' diye konuştu.

Azerbaycan ile ticaret devam ediyor

Sözci Latifi, ‘İran ve Azerbaycan ticari faaliyetleri, karayolu, demiryolu ve deniz yoluyla devam etmektedir. Aynı zamanda İran'ın Rusya'ya ihracatı özel prosedürlerle yapılmaktadır. Ermeni mallarının Irak Kürdistanı'na geçiş yolu Merivan'daki Başmak sınırı üzerinden yeniden başlamıştır’ diye ekledi.

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