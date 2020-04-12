12 Nis 2020 15:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83747877
0 Persons

Ruhani: İran'da hem koronavirüsü hem ambargo virüsü var, ancak Avrupa'da sadece koronavirüsü mevcut

Ruhani: İran'da hem koronavirüsü hem ambargo virüsü var, ancak Avrupa'da sadece koronavirüsü mevcut

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalılara hitaben yaptığı konuşmada, ’Bizde de korona virüsü var, sizde de. Bununla birlikte sizde olmayan ancak bizde daha kötü olan bir virüs var: ambargolar’ dedi.

Korona ile Mücadele ve Yönetim Ulusal Komitesi toplantıısnda konuşan Ruhani, ’Bizde ambargo virüsü varken buna korona virüsü de eklendi. Ama halkımız birbirlerine yardım ederek el ele tutuştu. Bu hastalığa karşı durumumuz nispeten iyi ve bazı ülkelere kıyasla daha iyidir’ diye belirtti.

İran ve bazı Avrupa ülkeleri arasındaki korona hakkında karşılaştırmalı bir rapora değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘Bu raporlarda görüldüğü gibi İran ve Avrupa'daki durum arasında büyük bir boşluk var. Örneğin, İran'da ölen insanların sayısı yüzde 7 olarak çok düşük seviyedeyken, bazı Avrupa ülkelerinde bu rakam yüzde 22'ye çıkmış durumda' ifadesini kullandı.

Ruhani, 'Bu boşluğun sebebi vatandaşlar, sağlık personelinin çabaları, radyo ve televizyon kurumu, silahlı kuvvetler, sosyal medya ve sanatçılardır. Bunun nedeni ayrıca hepimizin bir arada olmamızdan ve bu virüse karşı el ele vermemizden kaynaklanmaktadır’ diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
5 + 5 =