Ruhani: İran'da hem koronavirüsü hem ambargo virüsü var, ancak Avrupa'da sadece koronavirüsü mevcut

Korona ile Mücadele ve Yönetim Ulusal Komitesi toplantıısnda konuşan Ruhani, ’Bizde ambargo virüsü varken buna korona virüsü de eklendi. Ama halkımız birbirlerine yardım ederek el ele tutuştu. Bu hastalığa karşı durumumuz nispeten iyi ve bazı ülkelere kıyasla daha iyidir’ diye belirtti.

İran ve bazı Avrupa ülkeleri arasındaki korona hakkında karşılaştırmalı bir rapora değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, ‘Bu raporlarda görüldüğü gibi İran ve Avrupa'daki durum arasında büyük bir boşluk var. Örneğin, İran'da ölen insanların sayısı yüzde 7 olarak çok düşük seviyedeyken, bazı Avrupa ülkelerinde bu rakam yüzde 22'ye çıkmış durumda' ifadesini kullandı.

Ruhani, 'Bu boşluğun sebebi vatandaşlar, sağlık personelinin çabaları, radyo ve televizyon kurumu, silahlı kuvvetler, sosyal medya ve sanatçılardır. Bunun nedeni ayrıca hepimizin bir arada olmamızdan ve bu virüse karşı el ele vermemizden kaynaklanmaktadır’ diye ekledi.