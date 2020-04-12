Farsça'nın uluslararası uçuşu

Fars dilini kullanmak son yedi aydaki siyasi ve sosyal gelişmelerden önce daha çok kişiler, politikacılar ve spor kulüpleri tarafından sporculara ve taraftarlara tebrik ve başsağlığı mesajı göndermeye özgüydü. Bazen de İran kökenli yazarla edebiyat ödüllerini kazanıyor veya İranlı ünlü kişiler hakkında filmler çekiliyor ve buralarda birkaç Farsça cümle kullanılırdı. Her halükarda Farsça dünya siyasi diplomasi mekanizması içinde en küçük role sahipti.

Batılı ve Amerikalı yetkililerin Farsça kullanması eşi çok görülen bir olgu değildi ve bundan ABD başkanları Nevruz Bayramı'nı kutlamak amacıyla birkaç kelime Farsça kullanarak Nevruz'u kutluyor veya mesaj yayınlıyorlardı.

Ancak son uluslararası krizlerin tam merkezinde Farsça'nın yazılıp kullanılması, bu dilin uluslararası ortamda diplomasi için kullanılabilen bir dil olarak yeniden zirveye taşınmasını mümkün hale gelmiştir.

Farsça kullanımı Kasım 2019'da ABD Başkanı'nın İran devletine karşı tehdit edici twitleri ile ciddi şekilde başladı ve ABD politikacılarının tepkisini çekti. Onların birçoğu başkanın twitlerine yanıt verdi. Elbette bu, Trump'ın Farsça twitle gündeme oturmasının ilk örneği değildir. O bir yıl önce 11 Şubat 2018 günü (İran İslam Devrimi yıldönümü) de Farsça bir twit paylaşarak ve İranlı bir fotoğrafçının fotoğrafını izin almadan kullanarak tepki toplamıştı.

ABD Başkanı Farsça twit yazma sayısı düşürmüştü, ancak Şehit General Kasım Süleymni'nin terör edilmesi ile sosya medya ve küresel ortamda Farsça kullanımı zirveye ulaştı.

Bir hafta içinde Farsça'nın kullanılması, ABD sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümünün ilgisini çekti. Bu bir hafta içinde ABD Başkanı 4 defa Farsça twit kullanarak İran halkı ile yetkililerini muhatap aldı ve Farsça kullanmayan kişiler tarafından binlerce Farsça twit bu konuda sosyal medyada paylaşışdı.

Durum öyle bir hal almıştı ki Trump Farsça twit paylaşıyor ve ABD halkı ile politikacıları onunla Farsça ile tartışıyordu!

ABD halkı ve Farsça'nın kullanımı

Amerikalıların Farsça'yı kullanmaya ilgi göstermelerinin bir nedeni belki Farsça'nın ABD Başkanı'nın twit paylaştığı ikinci dil olmasından kaynaklanıyordu. Trump'ın twitter hesabına bakılırsa onun İngilizce dışında twit paylaşımında bulunduğu tek dilin Farsça olduğu görülebilir.

Ukrayna uçağının düşmesi ve Fars dili

Ukrayna uçağının düşmesi bir kez daha Farsça twit paylaşımını gündeme getirdi. ABD Başkanı Farsça twit paylaşarak İran halkının Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanmalarını desteklediğini açıkladı.

Atlantik Düşünce Kuruluşu üyesi Holly Doggers de bu twitter karşılık retwit yaparak Farsça ile Trump'la dalga geçti.

Koronavirüsü ve Fars dili

Fars dili koronalı günlerde uygarlık, klasik dönem edebiyatı, şefkat, dayanışmaya davet ve tabi mizah dili olarak dünya toplumu ve politikacıları tarafından kullanılmaktadır.

İranlılarla Farsça ile konuşmak ilk defa Çinlilerin Mart ayında videolu mesajlar paylaşarak İranlılara hitaben 'Ayakta Kal İran' demeleri ile başladı. Daha sonra bir Çinliden beklenmeyen şekilde bir Çinlinin videolar paylaşarak akıcı şive ile korona ile mücadeledeki deneyimlerinin İran halkı ile paylaşmasına tanıklık ettik.

Son haftalarda da yurt dılında Fars edebiyatı ve Fars dilinin değerli geçmişi ile mirasına ilgi daha da genişledi. İspanya Başbakanı canlı yayında İspanyol halkına yaptığı konuşmada korona ile mücadelede dayanışmaya vurgu yaparken, Sadi Şirazi'nin ünlü şiirini İspanyolca okudu:

"Bir bedenin organları gibidir Adem'in çocukları

Aynı kaynaktan çünkü yaratılışları

Biri hastalanırsa günün birinde

Huzur kalmaz ki diğerlerinde

Üzülmezsen sen başkalarının sıkıntısına

Yaraşmaz insan demeleri sana."

Sanchez İspanya halkına hitaben konuşmasında Sadi'nin BM kapısında yazılı şiirine de işaret ederek İspanyol halkının daha fazla dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Dünya genelinde 29 ülkede 150 milyondan fazla Farsça konuşan kişinin olduğu ve bunların daha çok İran, Tacikistan, Afganistan, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olduğu bilinmektedir. Farsça Irak Kürtleri arasında da bilinir bir dildir. Bu bölgenin İranla tarihi yakınlığı nedeniyle Farsça her daim özel bir popülerliğe sahip olmuş ve 100 yıl öncesine kadar Farsça, Irak Kürdistanı'nda edebi bir dil olarak okullarda okutulmaktadır. Çin ve Özbekistan ile Orta Asya'da Farsça konuşan hayli büyük topluluklara rastlamak mümkün.

Farsça, İspanyolcanın ardından ve Almanca'dan önce Farsça'nın konuşulduğu ülkeler arasında 6. sırada yer almaktadır. Bazı kaynaklarda ve özellikle Afganistan gibi ülkelerde dünyanın geçmişteki 10 büyük şairinden beşinin Farsça şairleri olduğunu ifade edilmektedir.