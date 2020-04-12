Kirman Bakır Hentbol Takımı, Asya Hentbol Kulüpler Şampiyonası'na yükseldi

İRNA’ya konuşan Kirman Bakır Sanayi Kültür ve Spor Kulübü Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Sait Karayi, ‘Ülkenin hentbol lig yarışmalarının sonuna sadece 5 hafta kalmasına rağmen, Kirman Bakır Hentbol Kulübü açık arayla lig sıralamasında ilk sırada yer alıyordu ve sadece bir zaferle şampiyon olacaktı' dedi.

Koronavirüsü salgınının ülkede yayılmasıyla hentbol ligi maçlarının diğer spor müsabakaları gibi durdurulduğunu ifade eden Karayi, geçtiğimiz hafta Hentbol Süper Ligi'nin devam edilmesinin mümkün olmadığının açıklandığını söyledi.

Nihayet Hentbol Federasyonu Başkanı Alirıza Pakdil'in açıklamasıyla bu yarışmalardaki takımların sıralamasının dikkate alınarak Kirman Hentbol Kulübü'nün şampiyon olarak ilan edildiğini ve böylece bu takımın Asya Hentbol Kulüpler Şampiyonası'na İran temsilcisi olarak katılacağını sözlerine ekledi.

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