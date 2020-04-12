Erdebil'deki Bilesuvar Sınır Kapısı'ndan bir buçuk milyondan fazla yolcu geçiş yaptı

Basın açıklaması yapan Rahmeti, geçtiğimiz yılda sınırdan geçiş yapanların yüzde 91'inin yabancı, %9'unun ise İran vatandaşlarından oluştuğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl boyunca 278 bin kişinin otobüs, minibüs ve binek arabası ile sınırı geçtiğini kaydeden Rahmeti, 1 milyon 232 bin kişinin ise yaya olarak İran-Azerbaycan ortak sınırı Bilesuvar Sınır Kapısı'nı kullandığını belirtti.

Korona salıgını dolayısıyla Mart ayından beri yolcu geçişinde büyük düşüş yaşandığına dikkati çeken yetkili, Mart ayında sadece 20 bin kişinin bu sınırdan geçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl 20 bin 934 binek arabasının Bilesuvar'dan geçiş yaptığına işaret eden Rahmeti, bunlardan yüzde 15'inin İran vatandaşı, geriye kalan yüzde 85'lik bölümünün ise yabancı ülke vatandaşları olduğunu, yolcu giriş çıkış işlemlerinin 8 kapıdan ve 2 dakikadan daha az bir süre yapıldığını sözlerine ekledi.

Bilesuvar İran'da bir şehir. İran edebiyatında buna çeşitli sıfatlar denir: daima güneşli bir şehir, yeşil bozkırlar ve üretken alanların yanı sıra Azerbaycan ve Kafkasya'ya açılan bir kapı. Şehir, Erdebil ilinin kuzeyinde, Bilesuvar ilinin merkezinde yer almaktadır. Bilesuvara'nın iklimi kışın ılıman ve nemli, yazın ise yeterince sıcaktır. Bilesuvar sakinleri öncelikle tarımla uğraşırlar ve gümrük yoluyla ticaret yaparlar. Bilesuvar’ın 2006 yılı resmi nüfusu 14.027 kişi ve 3.251 hanedir.



Şehir, eyaletin kuzeyinde, Azerbaycan sınırında bulunur ve bu ülkeye açılan bir sınır kapısına sahiptir. Kentin eski adı Hazar Gölü'ne yakınlığından dolayı ılıman bir iklime sahiptir. Nüfusun çoğunluğunu Türklerden oluşturur.