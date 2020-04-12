Kotur depreminde can kaybı yaşanmadı

Tahran Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kotur bölgesinde yaşanan depremin yerine 6 kilometre derinliğinde yaşanadığı açıklandı.

Batı Azerbaycan Kriz Yönetim Genel Müdürü Emir Abbs Caferi İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah 6:53'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem sonucu her hangi bir can veya mal kaybının oluşmadığını dile getirdi.

Bu sabahki depremin Kotur'a 2, Selmas'a 39 ve Zerabad'a 40 kilometre uzaklıkta yer yüzeyinin 6 kiloemtre derinliğinde yaşandığına değinen Caferi, ilk değerlendirmelere göre deprem kaynaklı her hangi bir hasarın veya can kaybı veya yaralananın olmadığını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında da bu bölgede sık sık depremler ve artçı depremler yaşandı. Bunalrdan en büyüğü 5.7 büyüklüğündeki 24 Şubat günü yaşanan depremdi.

Hoy ilçesinde bağlı İran-Türkiye sınır hattında yer alan Kotur bölgesindeki 5.7 büyüklüğündeki bu deprem sonucu onlarca köyde hasar oluşurken, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı.

Kotur depreminden sonra 15 artçı depremin yaşandığı ve 25 köyde oluşan hasarın yüzde 20 ila 90 arası olduğunu kaydedilmişti.