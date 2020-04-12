İran'da metal üretimi rekoru kırıldı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcıları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Rahmani, İran'ın sadece bakır üretiminde ülkenin bu özel koşullarında ve ambargoların ağırlaştırılmasına rağmen üretimde en çok artışı yakalamayı başardığını dile getirdi.

Bakırda üretim rekoruna ilaveten ihracat miktarının da iki katına çıktığına değinen Rahmani, ülkede ilk defa 1500 milyar Tümenlik yatırımla vitriyol asit üretim fabrikasının faaliyete başladığını dile getirdi.

Metaller sektöründe yapılan keşiflerin geçmişe kıyasla 2 kat daha arttığını ifade eden Bakan Rahmani, bu yıl için de 3 büyük sanayi projesinin açılışını yapacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yılda ilk defa nadir toprak unsurlarının pilot projesinin açıldığına dikkati çeken Rahmani, 'Bu sektörde dünyanın en iyi 5-6 ülkesi arasında yer aldık. Geçtiğimiz yıl ayrıca 3 milyar 400 milyon dolar değerinde ithal ekipman ve malı yerelleştirerek, döviz tasarrufu yapmayı başardık' diye ekledi.