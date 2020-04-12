Cihanpur: İran'da korona antikor hızlı testi üretildi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Cihanpur, 'İran bilgi tabanlı ve teknolojik şirketlerinin çalışmaları sonucu çok yakında kovid-19 antikor tanı kiti ile antikor temelli korona hızlı testi piyasaya sürülecek. Bu hızlı, düşük masraflı ve geniş çaplı tanı yöntemleri, gelecek haftalarda akıllı sosyal mesafenin aşamalı olarak uygulanmasını kolaylaştıracak' ifadesini paylaştı.

Dünyada koronavirüsünün tedavisi için henüze bir ilaç ve aşının üretilmediği nedeniyle, bu pandemiyi kontrol altına alarak sosyal faaliyetlerin ve iş yerlerinin yeniden açılmasına imkan sağlanması konusundaki en iyi yöntem, korona hızlı testinin bütün vatandaşlara erişiminin sağlanması ve vatandaşların vücutlarından kovid-19 antikorunun olup olmadığına dair testlerin yapılabilmesidir.

Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar dünya çapında 1 milyon 770 bin kişinin hastalanmasına ve 100 binin üzerinde insanın hayatına mal olan koronavirüsü, İran'da da 70 bin kişinin hastalanmasına yol açırken, 4 bin 357 kişinin ölümüne neden olmuş durumda.