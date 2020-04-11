11 Nis 2020 23:21
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News Code: 83746923
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İranlı öğretmen altın madalyasını hemşirelere hibe etti

İranlı öğretmen altın madalyasını hemşirelere hibe etti

Tahran, İRNA- İranlı öğretmen Hasan Muhammedi, Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyasını Merkezi iline bağlı Mehellat ilçesindeki İmam Humeyni Hastanesi'nde çalışan hemşirelere takdim etti.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsü salgınının yayılmsı ile ilçede yaşayan öğretmen Hasan Muhammedi, Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalyasını Mehellatlı hemşirelere bağışladı.

Geçmişte Paralimpik yarışmaların katılan ve oturarak voleybol sporunda antrenör olarak da görev yapan öğretmen Muhammedi, altın madalyasını sağlıkçılara ve hemşirelere sunarak, güzel bir işe imza attı.

Muhammedi madalyasını hemşirelere sunduğu sırada yaptığı açıklamada, 'Şimdiki koşullarda bu madalyanın yeri artık ev değildir, zira düne kadar şampiyon olduğumu sanıyordum ancak bugün gerçek şampiyonların, korona ile mücadelede ön cehpede yer alan hemşirelerin olduğunu farkettim' dedi.

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