Doğu Azerbaycan sınır kapılarından bir milyondan fazla yolcu geçiş yaptı

Basın açıklaması yapan Alizade, geçtiğimiz yılda 39 bin 800 İranlı ve 668 bin 900 yabancı yolcunun Culfa sınır kapısından geçiş yaptığını, Nurduz sınırından ise 231 bin 900 İranlı ve 387 bin yabancı yolcunun geçiş yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca 61 bin 300 İranlı ve yabancı taşıma aracı, 1028 İran otobüsü ve 57 yabancı otobüsün Culfa sınırını kullandığını ifade eden Alizade, Nurduz kapısından 34 bin 700 İran tırı, 41 yabancı plaka tır, 5 bin İran ve yabancı otobüs ile 8800 İran ve yabancı binek arabasının Nurduz sınırından geçiş yaptığını belirtti.

İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz merkezli Doğu Azerbaycan ili, Azerbaycan, Ermenistan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile komşudur.