11 Nis 2020 20:49
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News Code: 83746859
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İran şirketi korona ile mücadeleye yarayan ozon jeneratörü üretmeyi başardı

İran şirketi korona ile mücadeleye yarayan ozon jeneratörü üretmeyi başardı

Tahran, İRNA- Bir bilgi tabanlı İran firması, korona ile mücadelede kullanılabilecek ozon jeneratörü üretimine imza attı.

Perdis Teknoloji Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mobtaker Arta Arya Elektronik Tasarımcıları Şirketi'nin ürettiği ozon jeneratörü, meyve ve sebzeler, ev ortamları, idari kurumlar, hastaneler ve giyim dezenfekte edilmesinde kullanılabilir. Bu cihazları ayrıca oda, araç veya hasta yatağının yanındaki mekanlar dahil küçük ortamların dezenfekte edilmesinde de kullanmak mümkün.

Daha önce de ozon gazı, mantar hastalığı, abkteri, mikrop, sars virüsü ve grip virüsü gibi sahalarda kullanılmıştır. Doğu Asya ülkeleri korona virüsü ile mücadelede de bu cihazdan yararlanmaktadır.

Arta Arya Şirketi'nin ürettiği cihaz, yabancı örneğine kıyasla 3 kat daha ucuzdur. Bu şirketin ürettiği cihaz, güçlü performansı nedeniyle yatak bölümlerinde tulum ve elbiselerin dezenfekte edilmesinde de kullanılabilir.

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