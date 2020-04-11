Kerec'te ilk defa korona seroloji kiti üretim hattı faaliyete başladı

Piştaz Tıp Zaman Şirketi Çalışma Müdürü Vahid Yunisi açılış töreninde yaptığı açıklamada, korona serolojik kitlerinin toplumdaki insanların korona hastalığına karşı bağışıklık sistemlerinin nasıl yanıt verdiğini anlamak amacıyla seri üretiminin başladığını duyurdu.

İRNA muhabirine konuşan Yunisi, bu ürünün kullanım yönünden sadece teşhis amacıyla değil, tanı kitleri ile birlikte kullanıldığını belirtti.

Bu kitlerin farklı grup ve mesleklerin değerlendirilmesi ile sağlıkçılara akıllı sosyal mesafeyi uygulamak için yardım ettiğine değinen Yunisi, 'Bu tanı kitleri sağlıkçı ve iletişimciler gibi risk düzeyi yüksek mesleklerde uygulanack. Bunların aracılığıyla bu mesleklerde çalışan kişilerden ne kadarının koronavirüse yakalandığı belirlenmeye çalışılır' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede bin laboratuvarın bu kitleri kısıtlama olmadan kullandığını ve bu bilgi tabanlı şirketin aylık 8 milyon test gerçekelştirebileceğinin altını çizeen Yunisi, 'Bu kitlerin ana kullanım, politika belirleme konusunda kullanılmaktadır. Hangi bölgelerin alarm durumunda olduğu ve virüsün hangi bölgelerde daha çok yayıldığını belirlemek için bu kitler kullanılabilmektedir. Kitler 75 dakikada 96 kişiyi test ediyor ve kendi çapında dünya genelinde eşsizdir' diye ekledi.