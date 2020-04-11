Korona İran'da 125 can daha aldı

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 357'ye, hastalığa yakalananların sayısının ise 70 bin 29'a kişiye yükseldiğini, 41 bin 947 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 987 kişinin kritik durumda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1837 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 125’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 251 bin 703 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.