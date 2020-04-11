İran gazetesi bugünden itibaren eldivenle ve paketlenmiş şekilde dağıtılmaya başlandı

Bu karar, gazete okularının sağlığının korunması ve koronavirüsün olası yayılmasını önlemek için alınarak uygulandı.

İran gazetesi bugünden itibaren tamamen dijital olarak sağlıklı bir ortamda sağlık kurallarının uygulanarak basıldıktan sonra paketlenerek, bir çift eldiven ile birlikte gazete bayilerine dağıtıldı.

Gazetenin paketlenme ve eldivenin içinde yerleştirilmesi aşamaları, sağlık ve hijyen ilkelerine riayet edilerek yapılmaktadır. Gazete basımında çalışan personel de çalışırken eldiven ve maske kullanmaktadır.

İran gazetesi gazete bayileri, mağazalar ve abonelere gönderilmektedir.