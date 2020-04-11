İran'dan Türkiye'ye yapılan olağanüstü uçuşlar durduruldu

Bu bağlamda İran'ın Keşm Havayolları Şirketi, 12 Nisan'da Türkiye'ye yapacağı olağanüstü uçuşun durdurulduğunu belirtti.

Keşm Havayolları'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye'nin bütün şehirlerinde karantina uygulamalarının yapıldığı için yarınki uçuş ertelendi.

Bilet alan yolcuların yeniden uçuş için verilecek biletle ilgili satış müdürlüğünü aramaları gerekmektedir.'

İran'ın önde gelen havayolları şirketlerinden biri olarak bilinen Keşm Havayolları Şirketi şu ana kadar Türkiye'deki İranlı yolcuları yurda getirmek için 10'dan fazla uçuş gerçekleştirmiş durumda.