ABD'li senatör İran'ın İMF'den talep ettiği kredinin desteklenmesini istedi

ABD Başkanı Trump'a bir mektup yazan ABD'li senatör Feinstein, Trump'a İran'ın korona ile mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan talep ettiği 5 milyar dolarlık krediyi vermesini destekleme çağrısında bulundu

Trump'ın İran'a kredi verilmesine karşı çıkmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Dianne Feinstein, Afganistan vatandaşlarının İran'a giriş çıkış yaptıkları için Tahran'ın korona ile mücadelede gücünün azalması durumunda virüsün bölgeye yayılabileceğini ifade etti.

ABD'li senatör Trump'a hitaben, 'Sizden hümaniter kalemlerin ambargolardan muaf tutulduğu için Uluslararası Para Fonu'nun İran'ın başvuruda bulunduğu 5 milyar dolarlık kredi talebinin desteklemenizi istiyorum. İran'a korona ile mücadele etme konusunda yardımda bulunmak, ABD ulusal çıkarları ve uluslararası güvenliğin lehinedir' diye ekledi.

İMF Sözcüsü geçtiğimiz ay, İran Merkez Bankası'nın korona ile mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık kredi talebi ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen ve İRNA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt veren Sözcü, 'Biz İranlı yetkililerle görüşerek, onların korona ile mücadele için Uluslararası Para Fonu'ndan acil yardımdan yararlanma taleplerini daha iyi anlamaya çalışıyoruz' yanıtını verdi.

Korona salgınının yayılması ve özellikle korona hastalarının sağlık ve tıbbi malzemelerinin temininde sorunlara neden olan ABD'nin İran halkına dönük uyguladığı ambargoların devam etmesi konusunda Uluslararası Para Fonu'nun ne düşündüğü ile ilgili sorusuna Sözcü, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde ve haftalarda debam edeceğini ifade etti.

Sözcü ayrıca görüşmelerin belirli bir zamanlaması olup olmadığı ile ilgili, müzakerelerin sürdüğünü tekrarladı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti de Korona virüs ile mücadele için İran’ın IMF tarafından tahsis edilen 50 milyar dolar’lık fondan yararlanmak istediğini belirtti.

Himmeti, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, IMF Başkanına gönderilen bir mektupla, İran’ın Korona ile mücadelede bu fondan yararlanmak istediğini ilan ettiğini söyledi.

Himmeti, korona virüsün geniş bir şekilde ülkede yayıldığını ve bununla hem sağlık alanda mücadele edilmesi hem de ekonomik etkileri ile mücadele için IMF’deki kotası doğrultusunda bu fondan 5 milyar dolarlık yararlanmak istediğini söyledi.

Himmeti, IMF’nin bu husustaki sorumluluğunu yerine getirmesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Zarif, İran'ın korona ile mücadeleki özel koşulları nedeniyle İMF'den İran'ı hızlı finans aracı ile desteklemesini istedi.