İran Sosyoloji Derneği, dünya derneklerine gönderdiği mektupta amborgoların sürdürülmesinden enişe duyduğunu dile getirdi

İran Sosyoloji Derneği'nden yapılan açıklamada, bu mektupta şu ifadelerin kullanıldığı kaydedildi:

'ABD Başkanı Donald Trump tarafından İran'a karşı uygulanan tek taraflı ambargolar, İran'ın bankacılık ve ticari ilişkilerine de gölge düşürmüş ve öyle zor bir koşullar yaratmış ki hümaniter yardımlar, kamu sağlığı ve tıbbi malzeme ve ilaçların alımını bile pratikte zorlaşmış ve bazen imkansız hale gelmiştir.

Ekonomik kaynakların yetersizliği nedeniyle ülkemizin diğer sağlık altyapası gibi üniversite eğitimi de sıkıntılarla karşılaşmıştır. Bu koşulların sürmesi sonucu yüksek eğitimin bütçe ve sermayesinden büyük düşüşler yaşanacak ve ülke ekonomisi için zorunlu olan diğer eğitim ve araştırma alanı ile kıyasla sosyal bilimler daha çok zarar görecektir.

Günümüzde her zamankinden daha çok, insani dayanışma ve koordineli eylemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya birbirine bağlandıkça sorunlarımız da daha çok birbirine bağlanmakta ve bu sorunlarla ilgilenmek için küresel iş birliği daha çok zorunluluk kazanmaktadır.

İran Sosyoloji Derneği mevcut zorlukların azaltılması çabaları çerçevesinde İran halkına karşı uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması için uluslararası meslektaşlarının desteğini kazanmasını ummmaktadır.'