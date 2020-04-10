Bosna Hersek Dışişleri Bakanı'ndan İran'ın koronaya yakalanmış hastaların tedavi yönetimine övgü

Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik mesaj yayınlayan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkoviç, korona virüsü nedeniyle hayatlarını kaybeden İran vatandaşları nedeniyle İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Turkoviç yazılı mesajında İran'ın koronavirüsü kontrol altına alma ve korona hastalarının tedavisindeki performansından övgüyle bahsetti.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 232'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 68 bin 192'ye yükseldiğini, 35 bin 465 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 232'ye, hastalığa yakalananların sayısının ise 68 bin 192'ye kişiye yükseldiğini, 35 bin 465 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüs hastalarından 3 bin 969 kişinin kritik durumda olduklarını kaydetti.

Dünden bu yana 1972 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu vakalardan 122’sinin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ’Ülkede şimdiye kadar 242 bin 568 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. İnsanların bu hastalığı kontrol etmek için son haftalarda gösterdiği çabaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini umuyoruz’ diye ekledi.