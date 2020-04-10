22 ülke günlük 10 milyon varil petrol üretimini azaltma konusunda anlaştı

OPEC ve OPEC üyesi olmayan 23 ülke petrol ve enerji bakanları arasında süren 100 saatlik görüşmelerden sonra açıklamada bulunan Zengene, 'Dediğim gibi, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında günlük 10 milyon varil petrol üretimini azaltma ve dünyanın diğer petrol üreticilerinin de bu anlaşmaya katılması kararı alındı' diye konuştu.

Bu anlaşmanın ilk aşamada (1 Mayıs-30 Haziran 2020) arası 10 milyon varil üretimi azaltmakla ilgili olduğuna dikkati çeken Zengene, ikinci ve üçüncü aşamalarda sırasıyla günlük 8 ve 6 milyon varil petrol üretim kısma konusunda anlaşıldığını söyledi.

Bu kararın iki yıllık olduğunu ve OPEC tarihi boyunca ilk defa iki yıllık bir karar alındığının altını çizen Zengene, 'Bu, OPEC' ve OPEC dışı ülkelerin eşi görülmemiş arzı kısma kararıdır' değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Kanada ve Brezilya digi diğer petrol üretici üşkelerin de bu anlaşma katılacağını açıklayan Petrol Bakanı Zengene, '10 saat görüşme sırasında bazı sorunlar ortaya çıksa da, anlaşmaların zamana ihtiyacı vardır 22 ülke anlaştı ancak Meksika ile anlaşmalık çıktı ve bu nedenle bu ülke ile görüşmelerin devam etmesi kararı alındı' diye ekledi.

OPEC'in en büyük üreticisi ve G20 Dönem Başkanı Suudi Arabistan liderliğinde telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Bakanlar Toplantısına, Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları katıldı.

Dün 17.45'te başlayan toplantının ardından bugün 06.50'de yapılan açıklamada, OPEC+ olarak bilinen grubun günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar iki ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararına varıldığı belirtildi.

Söz konusu kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasında 6 ay boyunca günlük 8 milyon varil, 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise günlük 6 milyon varil olarak uygulanmasına karar verildi.

Kesinti miktarları için OPEC+ üyelerinin Ekim 2018 ham petrol üretim seviyeleri baz alınacak, ancak Suudi Arabistan ve Rusya'nın kesintileri günlük 11 milyon varillik üretim miktarı baz alınarak hesaplanacak.

OPEC+ üye ülkeleri 10 Haziran'da yine telekonferans yoluyla toplanarak küresel petrol piyasasının son durumunu değerlendirecek. Ayrıca, şu anki anlaşmanın uzatılıp uzatılmaması Aralık 2021'de yapılacak toplantıda yeniden ele alınacak.