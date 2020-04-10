Yeni Başbakan adayı Kazımi ile ilgili görüşümüz olumlu

İRNA'ya konuşan Büyükelçi Mescidi, Kazımi'nin aday seçilmesinde yasal sürecin uygulandığını ve Şii fraksiyonun onu seçerek Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e sunduğunu ifade ederek, adaylık sürecinin yasal şeklide yapıldığını kaydetti.

İran'ın yasa ve kurallara ve Irak'ın siyasi düzenine saygı gösterdiğine değinen Büyükelçi Mescidi, 'Yasal süreçte Parlamento'nun güvenoyu ile başbakan olacak adaya saygı duyuyor ve onu destekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir adayı seçme veya öneride bulunma konusunda müdahale etmediklerinin altını çizen İran'ın Bağdat Büyükelçisi, 'Bizim mesajımız, yasa uyarınca gelen ve Parlamento'nun da oyunu alabilen başbakna destekleme yönündeydi. İran'ın Irak Parlamentosu'nu desekliyor, zira Kürt, Şii, Sünni ve hatta Türkmen ve Hristiyanlar gibi azınlıklar dahi tüm Irak toplumunun temsilcisi konumundadır' diye konuştu.

'Bizim siyasetimiz, Irak'ta bir siyasi grubu diğer bir gruba karşı kollamak değildir. Bu ülkenin bütün inanç grupları ile etniklerine saygı duyuyoruz' diyen Mescidi, Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığından yana olduklarını ve bu ülke ile ortak iş birliği yapmaya açık olduklarını dile getirdi.

Mescidi, 'Siyasetimizin temel ilkelerinde hiçbr grubu desteklemek veya karşı çıkmak diye birşey yoktur ve bütün Irak toplumu, halkı ve hükümetine saygı duyuyoruz. Umarım Kazımi başarılı olur ve Parlamento'dan güvenoyu alır' diye ekledi.

Irak'ta uzun süredir devam eden siyasi çalkantı sürerken Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el Kazimi, son bir ayda hükümeti kurmakla görevlendirilen üçüncü isim oldu.

2016 Haziran ayından beri Irak istihbaratının başında olan El Kazimi'nin hiçbir siyasi partiye üyeliği bulunmuyor.

Eski Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in atamasının ardından açıklama yapan 53 yaşındaki Kazimi, sosyal medya hesabından, "Irak hükümetine liderlik etme görevim boyunca, kendimi ülke vatandaşlarıma adayarak çalışacağıma ve Irak halkının isteklerine öncelik vererek hükümette görev yapacağıma ant içerim." mesajını paylaştı.