Savunma Bakanlığı ilk defa ileri düzey iyonik filtreli maske üretti

Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, iyonik maske seri üretim hattının açılış törenine katılan Savunma Bakanı General Emir Hatemi, 'Savunma Bakanlığı'nın genç uzmanları, korona virüsü ile mücadele çerçevesinde araştırma ve eğitim dönemlerini geçirdikten sonra ilk defa yerli imkanlarla iyonik ve kristal filtreli maske üretmeyi başardı' dedi.

Bu tür maskelerin filtre bakımından tüm önceki modellerden farklı olduğunu ifade eden Savunma Bakanı, 'Bu maskeler solunum ortamına virüsün girmesini büyük ölçüde engellemenin yanı sıra, maskelerde iyonik teknolojinin kullanıldığı nedeniyle maskeyi kullanan vatandaşlar, daha uzun zaman nefes alabilir. Solunum sorunları olan hastalar da daha rahat nefes alabilir' diye konuştu.

Piyasada mevcut maskelerin sık sık yıkanması ve dezenfekte edilmesi gerektiğini dile getiren General Hatemi, 'Bu maskeler ileri düzey iyonik filtre ile donatıldığı için sürekli olarak kullanıldığında en az 50 saat boyunca yıkanmaya gerek duymuyor ve uzun sürede kullanılabilir düzeydedir' değerlendirmesinde bulundu.

Maskelerin düşük fiyat ve günlük 100 bin adet üretilme imkanına sahip olduğunu belirten İranlı Bakan, bir ay sonra günlük 500 bin adet maske üretebileceklerini ve burada üretilen maskelerin tamamen yerli imkan ve teknoloji ile üretildiğini açıkladı.